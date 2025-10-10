Der Kurs der Metaplanet-Aktie hat sich zuletzt schwach entwickelt, doch nun hat das Unternehmen starke Zahlen präsentiert. Können diese für eine Rallye bei der Bitcoin-Holding sorgen? Metaplanet mit guten Zahlen Zuletzt hat die BTC-Holding Metaplanet nicht etwa mit weiteren Bitcoin-Käufen auf sich aufmerksam gemacht, sondern mit soliden Ergebnissen. So konnte die Optionssparte des Unternehmens im Q3 Einnahmen in Höhe von 16,5 Millionen US$ generieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
