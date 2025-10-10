© Foto: Dall-EApplied Digital hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2026 vorgelegt und überzeugt mit einem enormen Umsatzsprung und KI-Verträgen.Das auf Hochleistungsrechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Computing und Blockchain spezialisierte Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Umsatzsprung um 84 Prozent auf 64,2 Millionen US-Dollar - deutlich über den Markterwartungen von 45,5 Millionen US-Dollar. Die Aktie von Applied Digital stieg nachbörslich um 16,7 Prozent 34,20 US-Dollar. Starkes Wachstum trotz Verlust - Analysten positiv überrascht Der bereinigte Verlust je Aktie von Applied Digital belief sich auf 0,03 US-Dollar und lag damit deutlich unter der …Den vollständigen Artikel lesen ...
