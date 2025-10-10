Die jüngsten Absatzzahlen von Mercedes-Benz waren zuletzt alles andere als vielversprechend. Nun geht der Blick in Richtung der am 29. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen für das dritte Quartal. Dann zeigt sich, ob Mercedes trotz der Absatzschwäche die Profitabilität halten konnte oder ob auch die Margen unter Druck geraten sind. Bereits am gestrigen Donnerstag traf sich das Unternehmen mit Analysten zum sogenannten Pre-Close-Call.Pre-Close Calls sind Gespräche zwischen Emittenten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär