DJ EUREX/DAX-Futures im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Mit geringen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 7.58 Uhr um 21 Punkte höher mit 24.759 Punkten. In den Handel gegangen war er mit 24.787 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.787 und das Tagestief bei 24.728 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 527 Kontrakte.

Die erste Unterstützung sehen die Mußler-Briefe bei 24.667 Punkten, dem Hoch vom vergangenen Freitag. Deutlicher eintrüben würde sich die Lage aber erst unter 24.602 Punkten.

October 10, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)

