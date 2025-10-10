In den zurückliegenden Handelswochen hat sich die Aktie des größten US-Krankenversicherers von den Tiefständen lösen können. Der Einstieg von Investmentlegende Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway und zahlreiche Kurszielerhöhungen nähren die Hoffnung, dass das Schlimmste bei UnitedHealth überstanden ist.Mehr Licht ins Dunkel werden die Zahlen zum dritten Quartal bringen, die am 28. Oktober vorgelegt werden. Im September hat das Unternehmen die Ergebnisprognose im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
