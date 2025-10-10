WIEN (dpa-AFX) - Zum Gaza-Abkommen schreibt die österreichische Zeitung "Die Presse":

"Das Drehbuch für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ist im 20-Punkte-Plan skizziert. Es muss jedoch rasch ausbuchstabiert und mit Leben erfüllt werden. Sonst geht das unerträgliche Drama in Gaza weiter.

Essenziell wird es in den nächsten Stunden sein, die Hamas darauf festzunageln, ihre schweren Waffen abzugeben und den Weg für eine palästinensische Technokratenregierung in Gaza frei zu machen. Auch andere Aspekte bedürfen dringend einer Klärung: Noch bleibt vage, wer im Fall eines Friedens konkret für Sicherheit in Gaza sorgen soll. Von den internationalen Stabilisierungseinheiten, die im 20-Punkte-Plan genannt sind, ist noch rein gar nichts zu sehen. Sollen sie magisch aus dem Boden wachsen? Zudem fehlt ein Zeitplan, wie der Übergang zu einer neuen Ordnung in Gaza organisiert werden soll.

Ein Anfang ist gemacht. Jetzt ist die volle Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft, allen voran der USA, gefragt, um diesen Krieg wirklich zu einem Ende zu bringen. Die Unwägbarkeiten sind nach wie vor groß."/al/DP/zb