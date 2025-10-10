Der Autobauer VW legt am Freitag seine Auslieferungszahlen vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen erfahren haben will, erzielte der DAX-Konzern bei den batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in den ersten neun Monaten des Jahres auf dem europäischen Markt ein enormes Absatzplus und festigte damit seine Marktführerschaft. Konkret sollen die Auslieferungszahlen der E-Autos um mehr als ein Viertel gestiegen sein. Dies würde über 513.275 Stromern entsprechen, nachdem Volkswagen im schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär