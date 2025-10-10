Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 10
[10.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,217,633.00
|EUR
|0
|100,856,222.62
|9.8708
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,101,176.67
|99.1425
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,212,135.85
|111.6706
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,440,104.92
|121.3903
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,162,925.76
|117.8312
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,188,333.68
|110.5474
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,534,231.44
|98.9380
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000L1I4R94
|1,812,830.00
|USD
|0
|21,007,319.19
|11.5881
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000LJG9WK1
|505,302.00
|GBP
|0
|5,204,919.77
|10.3006
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|480,733.48
|11.8785
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,502,495.46
|112.2483
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,756,324.95
|10.2940
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,050,663.95
|11.1850
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,065,377.32
|10.7049
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|623,599.63
|11.0029
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000061JZE2
|63,054.00
|USD
|0
|670,418.92
|10.6325
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,299,412,585.99
|118.1284
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000YMBL844
|2,206,139.00
|USD
|0
|22,907,340.15
|10.3835
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|0
|836,714.60
|10.5344
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,547,587.63
|10.0971
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,495.35
|10.0890
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,571,943.17
|10.9254
