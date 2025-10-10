Anzeige
Freitag, 10.10.2025
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
10.10.25 | 08:04
37,000 Euro
-0,54 % -0,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
10.10.2025 09:12 Uhr
57 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 10

[10.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BN4GXL63 10,217,633.00 EUR 0 100,856,222.62 9.8708
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,101,176.67 99.1425
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,212,135.85 111.6706
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,440,104.92 121.3903
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,162,925.76 117.8312
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,188,333.68 110.5474
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,534,231.44 98.9380
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000L1I4R94 1,812,830.00 USD 0 21,007,319.19 11.5881
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000LJG9WK1 505,302.00 GBP 0 5,204,919.77 10.3006
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 480,733.48 11.8785
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 416,502,495.46 112.2483
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,756,324.95 10.2940
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,050,663.95 11.1850
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000WXLHR76 1,033,673.00 EUR 0 11,065,377.32 10.7049
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000P7C7930 56,676.00 GBP 0 623,599.63 11.0029
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000061JZE2 63,054.00 USD 0 670,418.92 10.6325
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,299,412,585.99 118.1284
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000YMBL844 2,206,139.00 USD 0 22,907,340.15 10.3835
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000RH1ZG27 79,427.00 USD 0 836,714.60 10.5344
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,547,587.63 10.0971
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,495.35 10.0890
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.10.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,571,943.17 10.9254

© 2025 PR Newswire
