Ferrari hat im Rahmen seines Kapitalmarkttages 2025 seine aktualisierte Geschäftsstrategie vorgestellt und technische Details zu seinem ersten rein elektrischen Serienmodell genannt. Für das Jahr 2030 rechnet der Sportwagenhersteller jetzt nur noch mit einem Elektro-Anteil von 20 Prozent, zuvor hatte Ferrari 40 Prozent angepeilt. Ferrari hat im Rahmen seines Capital Markets Day 2025 seinen Strategieplan bis 2030 vorgestellt, der die Marke in das
