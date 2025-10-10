Vonovia-Chef Rolf Buch warnt vor einem jahrzehntelangen Wohnungsmangel in Deutschland. Bürokratie, hohe Baukosten und langsame Genehmigungen bremsen den Neubau. Mit dem "Bau-Turbo" sieht Buch erstmals Bewegung - ein Hoffnungsschimmer für die Branche und die Vonovia-Aktie?Rolf Buch warnt erneut eindringlich vor einem langanhaltenden Wohnungsmangel in Deutschland. "Wir alle unterschätzen noch, wie brennend die Frage wirklich ist", sagte Buch dem Münchner Merkur. Der Mangel betreffe längst nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär