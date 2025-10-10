Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896360 | ISIN: US7960508882 | Ticker-Symbol: SSU
Tradegate
10.10.25 | 10:08
1.425,00 Euro
+0,71 % +10,00
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.425,001.430,0010:11
1.425,001.435,0010:08
Dow Jones News
10.10.2025 10:03 Uhr
148 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - In Korea glänzen SK Hynix und Samsung

DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - In Korea glänzen SK Hynix und Samsung

DOW JONES--Die leichteren US-Vorlagen haben an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der Nikkei-225 in Tokio fiel um 1,0 Prozent auf 48.089 Punkte und damit an die 48.000er Marke zurück. In China verlor der Shanghai Composite 0,9 Prozent, in Hongkong gab der Hang-Seng-Index eine Stunde vor Handelsschluss ,9 Prozent ab. In Korea markierte der Kospi dagegen neue Rekorde: Händler sprachen mit Blick auf das Plus von 1,7 Prozent von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen geblieben war.

In Korea waren vor allem Technologiewerte weiterhin gesucht. SK Hynix stiegen um 8,2 Prozent und Samsung Electronics um 6,1 Prozent. An den anderen Märkten kam es dagegen bei den Technologiewerten tendenziell zu Gewinnmitnahmen, so wie bereits in New York.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, hieß es am japanischen Markt. Daneben stellten sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst.

Laut neuen Daten zu den Erzeugerpreisen entwickelt sich zudem die Güterpreisinflation in Japan höher als erwartet. Der Dollar zum Yen notierte bei 152,65, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York. Zu den größten Verlierern im japanischen Leitindex gehörten SBI Holdings, die um 10,5 Prozent nachgaben. SBI und Tohoku Bank planen eine Allianz und damit auch eine Überkreuzbeteiligung. Tohoku Bank verloren 1,6 Prozent. Sumitomo Forestry fielen um 4,5 Prozent.

In Hongkong reduzierten sich Alibaba um weitere 4,5 Prozent. Der Kurs war bereits am Donnerstag unter Druck geraten: Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Entwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben. Baidu verzeichneten ein Minus von 3,4 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.958,30    -0,1%    +9,9%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    48.088,80    -1,0%   +21,8%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.610,60    +1,7%   +50,5%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.897,03    -0,9%   +15,8%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.251,42    -1,9%   +33,2%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Do, 09:21  % YTD 
EUR/USD           1,1574     0,1   1,1565   1,1618 +12,3% 
EUR/JPY           176,69    -0,2   177,04   177,70  +9,0% 
EUR/GBP           0,8703     0,1   0,8692   0,8694  +4,8% 
GBP/USD           1,3300    -0,1   1,3308   1,3363  +6,3% 
USD/JPY           152,65    -0,3   153,07   152,95  -2,7% 
USD/KRW          1.420,65    -0,1  1.422,36  1.422,22  -3,6% 
USD/CNY           7,1091    -0,1   7,1175   7,1135  -1,3% 
USD/CNH           7,1304    -0,1   7,1380   7,1340  -2,5% 
USD/HKD           7,7814    -0,0   7,7817   7,7805  +0,2% 
AUD/USD           0,6555    -0,0   0,6556   0,6582  +5,9% 
NZD/USD           0,5748     0,0   0,5748   0,5773  +2,7% 
BTC/USD         121.303,10    -0,2 121.527,35 122.035,30 +30,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,80    61,03    -0,4%    -0,23 -14,7% 
Brent/ICE          64,91    65,22    -0,5%    -0,31 -13,0% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.960,61  3.976,74    -0,4%   -16,14 +54,0% 
Silber            49,96   49,2925    +1,3%    +0,66 +71,0% 
Platin          1.376,80  1.402,89    -1,9%   -26,09 +63,6% 
Kupfer            5,09    5,12    -0,7%    -0,04 +23,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.