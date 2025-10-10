DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - In Korea glänzen SK Hynix und Samsung

DOW JONES--Die leichteren US-Vorlagen haben an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der Nikkei-225 in Tokio fiel um 1,0 Prozent auf 48.089 Punkte und damit an die 48.000er Marke zurück. In China verlor der Shanghai Composite 0,9 Prozent, in Hongkong gab der Hang-Seng-Index eine Stunde vor Handelsschluss ,9 Prozent ab. In Korea markierte der Kospi dagegen neue Rekorde: Händler sprachen mit Blick auf das Plus von 1,7 Prozent von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen geblieben war.

In Korea waren vor allem Technologiewerte weiterhin gesucht. SK Hynix stiegen um 8,2 Prozent und Samsung Electronics um 6,1 Prozent. An den anderen Märkten kam es dagegen bei den Technologiewerten tendenziell zu Gewinnmitnahmen, so wie bereits in New York.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, hieß es am japanischen Markt. Daneben stellten sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst.

Laut neuen Daten zu den Erzeugerpreisen entwickelt sich zudem die Güterpreisinflation in Japan höher als erwartet. Der Dollar zum Yen notierte bei 152,65, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York. Zu den größten Verlierern im japanischen Leitindex gehörten SBI Holdings, die um 10,5 Prozent nachgaben. SBI und Tohoku Bank planen eine Allianz und damit auch eine Überkreuzbeteiligung. Tohoku Bank verloren 1,6 Prozent. Sumitomo Forestry fielen um 4,5 Prozent.

In Hongkong reduzierten sich Alibaba um weitere 4,5 Prozent. Der Kurs war bereits am Donnerstag unter Druck geraten: Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Entwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben. Baidu verzeichneten ein Minus von 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.958,30 -0,1% +9,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.088,80 -1,0% +21,8% 08:30 Kospi (Seoul) 3.610,60 +1,7% +50,5% 08:30 Shanghai-Comp. 3.897,03 -0,9% +15,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.251,42 -1,9% +33,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:21 % YTD EUR/USD 1,1574 0,1 1,1565 1,1618 +12,3% EUR/JPY 176,69 -0,2 177,04 177,70 +9,0% EUR/GBP 0,8703 0,1 0,8692 0,8694 +4,8% GBP/USD 1,3300 -0,1 1,3308 1,3363 +6,3% USD/JPY 152,65 -0,3 153,07 152,95 -2,7% USD/KRW 1.420,65 -0,1 1.422,36 1.422,22 -3,6% USD/CNY 7,1091 -0,1 7,1175 7,1135 -1,3% USD/CNH 7,1304 -0,1 7,1380 7,1340 -2,5% USD/HKD 7,7814 -0,0 7,7817 7,7805 +0,2% AUD/USD 0,6555 -0,0 0,6556 0,6582 +5,9% NZD/USD 0,5748 0,0 0,5748 0,5773 +2,7% BTC/USD 121.303,10 -0,2 121.527,35 122.035,30 +30,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,80 61,03 -0,4% -0,23 -14,7% Brent/ICE 64,91 65,22 -0,5% -0,31 -13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.960,61 3.976,74 -0,4% -16,14 +54,0% Silber 49,96 49,2925 +1,3% +0,66 +71,0% Platin 1.376,80 1.402,89 -1,9% -26,09 +63,6% Kupfer 5,09 5,12 -0,7% -0,04 +23,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.