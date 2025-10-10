© Foto: OpenAIVolatus Aerospace erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an den Finanzmärkten. Die Aktie stieg am Donnerstag um 5,33 Prozent auf 0,83 Kanadische Dollar (0,59 US-Dollar), was einem 52-Wochen-Hoch entspricht.Der Anstieg ist ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Anleger, das Volatus Aerospace durch strategische Partnerschaften und ein starkes Marktumfeld für Militärdrohnen gewinnen konnte. Der Markt für Militärdrohnen wächst rasant. Laut einer Prognose von Market Research Future wird er bis 2035 auf 30,5 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,09 Prozent. Dieser Aufschwung wird durch erhöhte Verteidigungsbudgets und die zunehmende Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
