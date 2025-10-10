Mit einer massiven Gewinnwarnung hat der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor die Anleger am Donnerstagabend auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie verliert deshalb am Freitag knapp 20 Prozent an Wert und ist damit der klare Top-Verlierer im SDAX. Die Tiefs aus dem April rücken wieder näher.Angesichts von Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien rechnet Energiekontor für das laufende Jahr nur noch mit einem Vorsteuerergebnis von 30 bis 40 Millionen Euro. Bislang standen 70 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär