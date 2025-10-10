DJ PTA-News: NCTE AG: Halbjahreszahlen 2025 - Umsatzrückgang in Übergangsphase, Auftragseingang über Vorjahr, Prognose angepasst

NCTE AG: Halbjahreszahlen 2025 - Umsatzrückgang in Übergangsphase, Auftragseingang über Vorjahr, Prognose angepasst

Oberhaching (pta000/10.10.2025/10:00 UTC+2)

-- Umsatzrückgang auf 1,5 Mio. EUR (-17 % ggü. H1 2024) -- EBITDA -848 TEUR (H1 2024: -699 TEUR) -- Auftragseingang bei 3,1 Mio. EUR (+95 % ggü. Vorjahr) -- Book-to-Bill-Ratio 2,05 (H1 2024: 0,87) -- Prognose für Gesamtjahr 2025 angepasst

Kennzahl H1 2025 (TEUR) H1 2024 (TEUR) Veränderung Umsatz (Sales) 1.508 1.823 -17% EBITDA -848 -699 -21% Auftragseingang 3.093 1.582 +95% Book-to-Bill-Ratio 2,05 0,87 +136%

Im ersten Halbjahr 2025 hat die NCTE AG in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld geringere Umsätze erzielt. Der Umsatz lag mit 1,5 Mio. EUR rund 17 % unter Vorjahr. Das EBITDA verschlechterte sich auf -848 TEUR (H1 2024: -699 TEUR). Haupttreiber waren die anhaltend schwache Nachfrage in den Bereichen E-Bike und Off-Highway. Die margenstarken Segmente Industrie und Motorsport verzeichneten jedoch deutliche Umsatzzuwächse.

Auftragseingang über Vorjahr - Book-to-Bill-Ratio verbessert

Im Auftragseingang zeigt sich eine ausserordentlich positive Entwicklung: Mit 3,1 Mio. EUR lag er um 95 % über dem Vorjahreswert. Damit ergibt sich zum Halbjahr ein Book-to-Bill-Verhältnis von 2,05 (H1 2024: 0,87). Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni 2025 mit einem Zuwachs von 47% ggü. Vorjahr auf einem äusserst vielversprechenden Niveau von 4,1 Mio. EUR, bildet damit eine solide Basis für die Zukunft und bestätigt die strukturelle Neuausrichtung der NCTE.

Strategische Ausrichtung bestätigt - Fokus auf Innovation und neue Anwendungen

Die NCTE AG befindet sich in einer Übergangsphase, die konsequent genutzt wird, um die technologische Agenda voranzutreiben. 2024 und 2025 wurden zentrale Innovationsprojekte gestartet, die sowohl bestehende Märkte (z. B. Agrartechnik, E-Bike) stärken als auch neue Anwendungsfelder erschließen sollen. Ziel ist es, 2026 durch die strukturelle Neuausrichtung und ein gestärktes Produktportfolio profitables Wachstum und ein ausgeglichenes Bertiebsergebnis zu erzielen.

Ausblick Gesamtjahr 2025 - Prognose angepasst

Vor dem Hintergrund der schwächeren Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr und eines weiterhin verhaltenen Marktumfelds passt die NCTE AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 an.

Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 3,2 und 3,35 Mio. EUR (zuvor: 4,0 bis 5,25 Mio. EUR) sowie ein EBITDA zwischen -1,85 und -1,7 Mio. EUR (zuvor: -1,6 bis -0,6 Mio. EUR). In der EBITDA-Prognose sind aktivierte Entwicklungsleistungen in Höhe von 0,2 bis 0,3 Mio. EUR (zuvor 0,5 bis 0,8 Mio. EUR) enthalten.

Für die zweite Jahreshälfte 2025 rechnet die Gesellschaft weiterhin mit einem herausfordernden Umfeld, insbesondere in den Kernmärkten E-Bike und Agrartechnik. Dennoch sieht der Vorstand Chancen, die laufende Übergangsphase gezielt zu nutzen, um durch Innovationen und Investitionen den Grundstein für profitables Wachstum ab 2026 zu legen.

Zitat Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG

"Die Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass das Marktumfeld herausfordernd bleibt. Gleichzeitig sehen wir Fortschritte in unseren Innovationsprojekten und im Auftragseingang. Mit der Unterstützung unseres Mehrheitsaktionärs und einer klaren Fokussierung auf technologische Differenzierung und Profitabilität schaffen wir die Basis, um ab 2026 profitables Wachstum zu realisieren."

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen zum Halbjahr 2025 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 basieren auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

