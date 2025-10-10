Hamburg (ots) -Hier bestimmen die Kinder: Nach dem Erfolg des ersten interaktiven Hörspiels "Die Villa im Wald" veröffentlicht die ARD (NDR mit BR, hr, rbb, WDR) bereits das zweite interaktive Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren. Unter der Federführung des Norddeutschen Rundfunks ist ein etwa einstündiges Abenteuer zum Hören entstanden, bei dem die Kinder an insgesamt 16 Stellen selbst entscheiden können, wie die Geschichte weitergeht.Zur Handlung:Leyla wacht nachts auf und sieht Licht im Arbeitszimmer ihres Vaters. Er ist Polizist und hat ausnahmsweise geheime Unterlagen mit nach Hause genommen. Leyla ist allein im Zimmer und neugierig - also schaut sie hinein und erfährt: ein Spalt im Boden hat sich aufgetan, ganz plötzlich und niemand weiß etwas darüber. Sie erreicht ihre Freunde Jonte und Clara und gemeinsam beschließen sie, auf Entdeckungstour zu gehen. Mitten in der Nacht gehen sie in den Wald und finden den Spalt. Plötzlich wird es turbulent: die drei Kinder werden regelrecht eingesaugt und landen in der Unterwelt. Dort lernen sie eine Skelettdame kennen und treffen auf viele weitere mystische Figuren. Immer wieder müssen sie knifflige Entscheidungen treffen: Kann man einer Skelettdame trauen? Wie überlistet man einen Zentauren oder den Kerberos? Und sollte man versuchen, ins Paradies Elysion zu gelangen?Die moderne Umsetzung des Genres "Abenteuerspielbuch" für Kinder, auch "Choose-your-own-adventure", bietet eine Mischung aus packender Story, fantasievoll gestalteter Klangwelt und bezieht die jungen Hörerinnen und Hörer interaktiv mit ein. Doch Vorsicht: Nicht jede Entscheidung endet gut - und genau das macht den Nervenkitzel beim Hören aus.Die Autorin des Hörspiels ist Lisa Krumme. Sie hat die Unterwelt mit vielen Details und Figuren der griechischen Mythologie gestaltet. Die Musik für dieses Hörspiel wurde von Jonas Teichmann komponiert, der auch die Geräuschwelt aufwändig inszeniert hat. Die Unterwelt bekommt so einen ganz eigenen Klang und hebt sich von der "realen Welt" merklich ab.Die Website wurde nach "Die Villa im Wald" neu aufgesetzt und bietet ein aufwändig illustriertes interaktives Mitmach-Erlebnis (abenteuer.ard.de).Beteiligt an der Produktion waren neben dem NDR die Kinderradio-Redaktionen von BR, hr, rbb und WDR.Wir empfehlen dieses Hörspiel für Kinder ab 9 Jahren.Infos und Links"Das Abenteuer in der Unterwelt" - Die interaktive Fassung ab dem 10. Oktober online unter www.abenteuer.ard.deIn der ARD Audiothek steht ebenfalls ab 10. Oktober die Sendefassung zur Verfügung:https://ots.de/Ack9V9Sendetermine im Radio:- NDR Kultur, 12.10., 7:04 Uhr- NDR Info, 12.10., 8:04 Uhr (Aufzeichnung: Kinder im Studio entscheiden gemeinsam mit Moderator wie die Geschichte weitergeht.)- Bayern2, 24.-26.10., jeweils ab 18:05 Uhr (Live: Hörerinnen und Hörer können anrufen und entscheiden, wie die Geschichte weitergeht.)- Radio3 (rbb), 25.10., 16:03 Uhr- hr2-kultur, 02.11., 8:04 Uhr- WDR5, 22.11., 19:04 UhrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6134991