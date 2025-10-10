Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Portugal hat eine neue Staatsanleihe (ISIN PTOTEQOE0023/ WKN A4EHVN) mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 2,875 %, die nächste Zinszahlung erfolge am 14. Oktober 2026. Die Anleihe laufe bis zum 14. Oktober 2033. Bereits ab 0,01 Euro könnten Anleger investieren. Der aktuelle Kurs liege bei 99,66 % (Stand: 08.10.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,923 % entspreche. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewerte Portugal mit A+. (News vom 09.10.2025) (10.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de