Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-Technologiekonzern Oracle hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US68389XDM48/ WKN A4EHY8) mit einem Volumen von bis zu 4 Milliarden US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 5,200 %, der halbjährlich ausgezahlt werde - erstmals am 26. März 2026. Die Laufzeit ende am 26. September 2035. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 US-Dollar erhältlich. Der aktuelle Kurs betrage 100,18 % (Stand: 08.10.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 5,176 % entspreche. Moody's bewerte die Anleihe mit Baa2. (News vom 09.10.2025) (10.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
