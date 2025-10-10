Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat eine neue Anleihe (ISIN DE000A460AK5/ WKN A460AK) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 3 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Die festverzinsliche Anleihe biete einen Kupon von 2,500%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. November 2026, die Endfälligkeit ist am 15. November 2030. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei 100,09% (Stand: 08.10.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,482% entspreche. Die Ratingagentur Moody's bewerte die Anleihe mit Aaa. (News vom 09.10.2025) (10.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
