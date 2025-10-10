© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die KI-Euphorie hat auch die Aktie von Samsung Electronics erfasst. Die Papiere legen am Freitag um mehr als 6 Prozent zu und klettern auf ein Allzeithoch. Die Marktbegeisterung für die Fortschritte des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und die gestiegene Zuversicht in das klassische Geschäft mit Speicherchips treiben den Kurs an. Die Papiere des südkoreanischen Giganten kletterten am Freitag um bis zu 6,1 Prozent auf 94.500 Won, nachdem der Markt nach einer einwöchigen Pause wieder eröffnet wurde. In diesem Jahr haben sich die Samsung-Aktien bereits um fast 80 Prozent verteuert, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 391 Milliarden US-Dollar angewachsen …