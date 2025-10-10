Berlin (ots) -- 38 % der Erwachsenen in Deutschland bestellen aus dem Kindermenü.- Die Gründe sind: angemessene Portionen, besondere Gerichte und ein bisschen sparen.- Deutschland europaweit an zweiter Stelle hinter Großbritannien."Einmal die Mini-Pasta mit Tomatensauce - aber für mich, bitte!" Was früher undenkbar schien, ist heute keine Seltenheit mehr: Immer mehr Erwachsene bestellen in Restaurants Gerichte von der Kinderkarte. Eine aktuelle Umfrage von Lightspeed, dem führenden Anbieter für cloudbasierte Kassensysteme und Bezahlplattformen, belegt: In Deutschland hat bereits mehr als ein Drittel der Erwachsenen (38 %) mindestens einmal etwas vom Kindermenü gewählt - und das aus ganz konkreten Gründen.Klein, fein, gewollt - was Erwachsene zur Kinderkarte ziehtDie beliebteste Begründung für die Wahl eines Kindergerichts ist die Portionsgröße: 42 % der deutschen Befragten geben an, dass die Kinderkarte einfach "angemessene Portionen" bietet - weder zu viel, noch zu wenig. Weitere 32 % greifen zum Kindermenü, weil dort ein Gericht enthalten ist, das sie sich auf der regulären Speisekarte wünschen würden. Und immerhin 19 % geben an, mit der Wahl auch Geld sparen zu wollen. Gleichzeitig sagen 23 %, dass sie grundsätzlich nicht von der Kinderkarte bestellen würden - oft aus sozialen oder kulturellen Gründen.Europäischer Vergleich: Deutschland vorne mit dabeiIm europäischen Vergleich liegt Deutschland damit weit vorn: Nur im Vereinigten Königreich ist das Phänomen noch ausgeprägter - dort haben 40 % der Befragten schon einmal von der Kinderkarte bestellt. Es folgen die Niederlande (30 %) und Belgien (29 %). Schlusslicht ist Frankreich mit nur 24 % - und gleichzeitig mit der höchsten Ablehnungsrate: 44 % würden hier nicht aus der Kinderkarte bestellen.Auffällig: Während "angemessene Portionen" überall als Hauptgrund genannt werden, variiert die Bedeutung des Sparens. In Großbritannien (27 %) und Frankreich (21 %) spielt der Preis eine größere Rolle als in Deutschland (19 %) oder den Niederlanden (13 %). In Belgien liegt der Wert bei 16 %.Chance für Gastronomiebetriebe: Flexibilität schlägt EtiketteDie Ergebnisse zeigen klar: Der Wunsch nach individuell passenden Portionen, bekannten Lieblingsgerichten und mehr Wahlfreiheit überwindet klassische Konventionen. Für Gastronomiebetriebe ergibt sich daraus die Chance, kreativer mit der Menügestaltung umzugehen - zum Beispiel mit flexibleren Portionsgrößen, modularen Menüs oder der Integration beliebter Kindergerichte in die Hauptkarte.Sinahn Fabian Sehk, Regional Senior Director DACH Hospitality von Lightspeed, sieht in dem Trend eine Chance für die Branche: "Die Gastronomie kann sich weiter öffnen - nicht nur technisch, sondern auch konzeptionell. Wenn Gäste nach kleineren Portionen oder bestimmten Gerichten fragen, sollten Restaurants darauf reagieren. Unsere Kassensysteme helfen dabei, genau zu analysieren, was gut läuft und welche Angebote gefragt sind - das schafft Freiräume für kreative, wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen."Wer hört, gewinnt - Gäste wünschen sich Individualität statt StandardmenüDie Kinderkarte wird zur Erwachsenenwahl - nicht aus Jux, sondern aus pragmatischen Gründen. Gastronomiebetriebe, die auf diese Bedürfnisse eingehen, können neue Zielgruppen erreichen und die Zufriedenheit ihrer Gäste steigern. Mit moderner Technologie, flexiblen Menüs und einem offenen Ohr für Gästewünsche lässt sich dieser Trend nicht nur bedienen, sondern aktiv gestalten.MethodikIm Mai 2025 führte Lightspeed gemeinsam mit dem Marktforschungsanbieter Medallia eine Verbraucherumfrage durch. Der Bericht für Deutschland basiert auf rund 1.000 Befragten.Teilnehmende mussten über 18 Jahre alt sein und in den vergangenen sechs Monaten ein Restaurant besucht haben. Alle Antworten wurden anonym erhoben und einer Qualitätsprüfung unterzogen, um eine angemessene Fehlertoleranz sicherzustellen.Über LightspeedLightspeed ist eine Kassensystem- und Bezahlplattform. Das Unternehmen unterstützt in mehr als 100 Ländern die Restaurants von nebenan, die zentral für das Leben in unseren Städten und Gemeinden sind. Als vertrauenswürdiger Partner für ambitionierte Gastronomen hilft Lightspeed Unternehmen dabei, ihr Wachstum anzukurbeln, besondere Erlebnisse für ihre Gäste zu schaffen und über alle Verkaufskanäle und Standorte hinweg smarter zu arbeiten.Mit schneller, flexibler Omnichannel-Technologie vereint Lightspeed Kassensystem, integrierte Zahlungen, Bestandsverwaltung, Berichte, Management von Personal und Zulieferern sowie Finanzdienstleistungen. Lightspeed ermöglicht es Gastronomen, effizienter zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, was sie am besten können: Mit Insights und kompetentem Support.Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange notiert (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD). Das Unternehmen ist mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten.Weitere Informationen finden Sie auf lightspeedhq.de (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evG/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D)Folgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evH/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D), Facebook (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evI/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D), Instagram (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evJ/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D), YouTube (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evK/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D) und Twitter (https://services.hosting.augure.com/Response/c3evL/%7Baf49ae99-0b77-4631-b6a7-a87b02863bc5%7D).Pressekontakt:lightspeed@piabo.netOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/6135023