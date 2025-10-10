EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Reach Higher: Mit neuer Strategie und ambitionierten Finanzzielen positioniert sich PALFINGER für den nächsten Wachstumssprung



10.10.2025 / 11:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 10. Oktober 2025



PALFINGER präsentiert mit "Reach Higher" die neue Strategie 2030+. Mit maximalem Kundenfokus, gezielten Investitionen sowie optimierten Prozessen stärkt das Technologieunternehmen seine Weltmarktposition und fördert profitables Wachstum. Neue Finanzziele untermauern den frischen Kurs: Bis 2030 sollen über 3 Milliarden Euro Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 Prozent und ein ROCE von 15 Prozent erreicht werden.



"Vor rund fünf Jahren haben wir unsere Strategie 2030 vorgestellt. Seither hat sich die Welt rasant verändert. In vielen Bereichen so sehr, dass wir unsere Strategie jetzt auf die nächste Ebene heben: Reach Higher - unsere Strategie 2030+", sagt Andreas Klauser, CEO von PALFINGER. "Wir bauen unsere Stärken gezielt aus, sichern unsere Position als Branchenführer und steigern unsere Resilienz. So wachsen wir profitabel und langfristig. Unser Anspruch: jeden Tag besser werden. Für unsere Kunden. Für Lifetime Excellence", so Andreas Klauser.



Mit Reach Higher auf ein neues Level bei Umsatz, EBIT-Marge und ROCE

"Reach Higher bedeutet, dass wir in allen Bereichen noch besser werden. Deshalb setzen wir uns auch noch höhere Finanzziele. Wir planen für 2030 mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 Prozent und ein ROCE von 15 Prozent", erklärt Felix Strohbichler, CFO von PALFINGER.



Die Strategie 2030+ mit ihren neuen Zielen wurden heute beim Capital Markets Day, der jährlichen Investoren- und Analystenveranstaltung von PALFINGER, in Wien präsentiert. Mit den neu definierten finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen, etwa zur Kundenzufriedenheit, zum Engagement der Mitarbeitenden oder zur Liefertreue, werden Fortschritte bis 2030 messbar und gezielt steuerbar.



Drei strategische Ausrichtungen sichern den Kurs

Die PALFINGER Strategie Reach Higher begegnet den Herausforderungen unserer Zeit mit drei klar definierten strategischen Ausrichtungen: "Lifting Customer Value", "Balanced Profitable Growth" und "Execution Excellence". Sie geben die Richtung vor. Entlang dieser hat PALFINGER klare Prioritäten gesetzt: Fünf Must-Win Action Fields und 13 weitere strategische Programme sorgen für die konsequente Umsetzung. Sie bilden das Fundament, um die definierten Ziele zu erreichen und das Versprechen von Lifetime Excellence einzulösen - auch in herausfordernden Zeiten.



Denn geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Volatilität und Handelskonflikte bleiben Realität. Der Klimawandel beeinflusst Märkte und führt zu starken Verschiebungen von Wachstum und Resilienz der Kundensegmente. Gleichzeitig verändern Künstliche Intelligenz und autonome Systeme ganze Branchen und Anwendungsfelder. Bedürfnisse und Nachfrageverhalten der Kunden wandeln sich rasant - PALFINGER antizipiert diese Entwicklungen und verwandelt sie gezielt in Chancen.



"Lifting Customer Value": Kunden im Fokus

PALFINGER entwickelt nahtlos integrierte Lösungen, die den Kunden jeden Tag Mehrwert liefern und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sichern. Das fasst das Unternehmen unter "Lifting Customer Value" zusammen. Basis dafür ist unter anderem das Programm "Technologie- und Marktführerschaft". Es definiert Innovationsfähigkeit als Kernkompetenz, um die Wertschöpfung und Produktivität der Kunden wie des Unternehmens langfristig zu steigern.



"Balanced Profitable Growth": Ausbalanciertes profitables Wachstum für noch mehr Resilienz

Mit "Balanced Profitable Growth" schöpft PALFINGER das Wachstumspotenzial seines umfassenden Produktportfolios und seines starken regionalen Footprints aus. Dazu erweitert das Unternehmen mit dem Programm "Services & Ersatzteile" beispielsweise sein globales Servicenetzwerk, aktuell mit neuen Standorten in Huntley/Illinois, Singapur und Duisburg. Das Programm "Hubarbeitsbühnen" wiederum setzt auf die Stärkung des Produktportfolios durch innovative und flexible High-End-Hebelösungen in dieser Produktlinie.



"Execution Excellence": Operative Exzellenz sichert Qualität und Effizienz

PALFINGER liefert Spitzenleistungen und erzielt durch effiziente, optimierte Prozesse noch bessere Resultate. Eine schlanke Organisation, standardisierte Systeme, digitale Prozesse und topqualifizierte Mitarbeitende sichern Exzellenz - bei Qualität, Liefertreue und Produktivität. Zusammengefasst "Execution Excellence". Gleichzeitig bildet es die Grundlage, um künftig Chancen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu nutzen. Das Programm "Globale Supply Chain" setzt dafür mit Bestandsoptimierung, verbesserter Logistik und integrierter End-to-End-Planung Maßstäbe in Effizienz und Kundennähe.



Dreiklang Strategie, Marke und Unternehmenskultur

Reach Higher - Strategie 2030+ baut auf einem starken Markenkern auf: "Lifetime Excellence steht für kompromisslose Spitzenleistung, für wirtschaftliche, zuverlässige und innovative Produktlösungen. Und für unseren Anspruch an uns, immer besser zu werden. Das zeigt sich auch in unserer wertebasierten PALFINGER Unternehmenskultur. Durch sie wird die neue Strategie auf allen Ebenen konsequent umgesetzt: leidenschaftlich, geradlinig und führend. Gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitenden", so CEO Andreas Klauser abschließend.



+++



ÜBER DIE PALFINGER AG



Mit innovativen Kran- und Hebelösungen setzt PALFINGER weltweit Maßstäbe. Das führende Technologie- und Maschinenbauunternehmen entwickelt aus den Bedürfnissen der Kunden nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER Spitzenleistung mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.



Rund 12.350 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.



Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,36 Milliarden Euro.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com





Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseite www.palfinger.ag zur Verfügung.





