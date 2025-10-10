

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.10.2025 / 11:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marco Nachname(n): Sunderbrink

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Prokurist

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

pferdewetten.de AG

b) LEI

391200QG00R11VCOUR60

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZTL5

b) Art des Geschäfts

Zeichnung einer Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,75 EUR 29.999,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,75 EUR 29.999,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





