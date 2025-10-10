© Foto: OpenAIAnalysten zeigen sich bei Warner Brothers Discovery zunehmend optimistisch hinsichtlich der Kursentwicklung der Aktie. Ein Faktor dafür ist die starke Performance der Studiosparte und des Streaming-Geschäfts.Warner Brothers Discovery hat sich 2025 als ein heißer Kandidat auf den Medienmärkten etabliert. Im vergangenen Monat stieg die Aktie um 50 Prozent und Analysten zeigen sich zunehmend optimistisch hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung der Aktie. Guggenheim hob das Kursziel für den US-Riesen von 14?US-Dollar auf 22 US-Dollar, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum aktuellen Kurs von 17,84?US-Dollar impliziert. Dies zeigt das Vertrauen der Analysten in die Fähigkeit des …Den vollständigen Artikel lesen ...
