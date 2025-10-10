Einmal mehr steht dem Dax ein spannendes Wochenfinale bevor. Nach der furiosen Rekordjagd im gestrigen Donnerstagshandel lässt es der Index im frühen Freitagshandel etwas ruhiger angehen. Ist der jüngste Rücksetzer bereits ein Warnzeichen und Vorbote einer Konsolidierung / Korrektur? Aus charttechnischer Sicht wäre es besser gewesen, wenn der Index den Schwung genutzt und die Rekordjagd fortgesetzt hätte. Die Chance besteht zwar immer noch, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de