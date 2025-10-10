Leipzig (ots) -Bis heute ist Leuna ein Symbol der industriellen Transformation und eigentlich eine Erfolgsgeschichte: Aus dem größten Industriegebiet der DDR wurde der größte Industriekomplex Ostdeutschlands. Die neue MDR-Dokumentation "Leuna-Komplex" beleuchtet 35 Jahre nach der Deutschen Einheit die Widersprüchlichkeit dieses besonderen Ortes sowie seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Sie zeigt wie komplex jahrzehntelange Umbrüche wirken und fragt, was Leunas Gegenwart über die Zukunft Ostdeutschlands verrät. Zu sehen ist die Dokumentation ab 16. Oktober in der ARD Mediathek und am 19. November im MDR. Der MDR lädt zudem zu einer exklusiven Filmvorführung mit anschließendem Dialog nach Leuna ein. Filmemacherinnen und Filmemacher, Beteiligte und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kommen zur Diskussion zusammen.Zur Anmeldung:Einladung zur Preview der MDR-Dokumentation "Leuna-Komplex" am 22. Oktober | MDR.DE (https://www.mdr.de/unternehmen/mittendrin/preview-leuna-komplex-kulturhaus-leuna-100.html)Datum: 22. Oktober 2025Uhrzeit: 18:00 UhrOrt: cCe Kulturhaus LeunaZum Inhalt:Dank Milliardeninvestitionen und weit überdurchschnittlicher Steuereinnahmen ist Leuna heute eine von wenigen schuldenfreien Kommunen, ein Beispiel für gelungene Standortpolitik. Aus den schwer verseuchten Landschaften rund um den Industriepark sind die buchstäblichen blühenden Landschaften erwachsen. Aber Wendezeit und Wirtschaftsumbruch haben den Einwohnerinnen und Einwohnern Leunas einiges abverlangt: Sie mussten Brüche und Zäsuren überwinden. Nicht wenige schauen trotz der sichtbaren Erfolge und des wachsenden Wohlstands skeptisch auf die Entwicklung ihrer Stadt.Akkreditierung für Medienvertreter:Melden Sie sich hier zur Berichterstattung an. (https://www.mdrevents.de/medieneinladung-leuna-komplex)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6135077