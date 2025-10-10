Anzeige
Freitag, 10.10.2025
10.10.2025 11:17 Uhr
Positive Signale an den Börsen: Autowerte unter Druck

Der DAX startet leicht im Plus und signalisiert damit einen freundlichen Wochenschluss. Positive Impulse kommen von den US-Indikationen die ebenfalls auf eine steigende Tendenz hindeuten und Hoffnung auf eine stabile Wall-Street-Eröffnung wecken. In Asien hingegen dominierte Zurückhaltung: Der Nikkei schloss deutlich im Minus.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada. Die Arbeitslosenquote für September wird veröffentlicht. Analysten erwarten einen leichten Anstieg auf 7,2 %. Später folgt das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Oktober. Prognosen sehen einen Rückgang auf 54,6 Punkte nach 55,1 im Vormonat was ein Signal für eine weiter nachlassende Konsumlaune in den USA wäre.

Im Fokus:

Ferrari geriet am gestrigen Handelstag massiv unter Druck. Der Sportwagenbauer stellte für 2030 ein EBITDA von mindestens 3,6 Milliarden Euro in Aussicht was deutlich unter den Erwartungen vieler Investoren liegt. Die Prognose impliziert ein jährliches Wachstum von rund sechs Prozent und damit ein deutlich geringeres Tempo als in früheren Planungen. Anleger interpretierten dies als Hinweis auf eine nachlassende Dynamik und reagierten entsprechend zurückhaltend.

Auch Tesla steht im Rampenlicht allerdings aus regulatorischen Gründen. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA hat eine neue Untersuchung gegen das Fahrassistenzsystem Full Self-Driving eingeleitet. Im Fokus stehen 58 Vorfälle bei denen Fahrzeuge rote Ampeln missachteten oder in den Gegenverkehr gerieten. Die Behörde prüft nun ob die Software grundlegende Sicherheitsstandards verletzt. Die Aktie notiert vorbörslich mit leichten Abschlägen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN08P4 4,23 45,9023 USD 10,26 Open End
Gold Bear UG9NEQ 30,92 4350,990403 USD 10,91 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG5WBB 17,89 22843,995775 Punkte 13,74 Open End
DAX® Bull UG9L8M 4,98 24156,068335 Punkte 49,45 Open End
DAX® Bull UG9LEW 2,58 24396,587304 Punkte 95,45 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Hermes International S.A. Call HD4JRE 0,17 2974,361472 EUR 20,29 17.06.2026
Schneider Electric SE Call UG4EVY 0,42 320,00 EUR 9,54 18.03.2026
RENK Group AG Call UG78VH 1,01 72,00 EUR 4,88 17.12.2025
Deutsche Telekom AG Call HD1EQ2 1,14 30,00 EUR 12,48 17.12.2025
LVMH SE Call UG9N6S 0,51 560,00 EUR 6,3 18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 3,47 27,105887 EUR Long Open End
PayPal Holdings Inc. Long HD2RZE 7,81 50,514168 USD Long Open End
BMW AG Long UG4YQJ 17,10 70,275013 EUR Long Open End
Rheinmetall AG Long UG46FK 8,07 1269,635156 EUR Long Open End
DAX® Long UG83P6 1,99 25595,029873 Punkte Short Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

