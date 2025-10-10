Positive Signale an den Börsen: Autowerte unter Druck

Der DAX startet leicht im Plus und signalisiert damit einen freundlichen Wochenschluss. Positive Impulse kommen von den US-Indikationen die ebenfalls auf eine steigende Tendenz hindeuten und Hoffnung auf eine stabile Wall-Street-Eröffnung wecken. In Asien hingegen dominierte Zurückhaltung: Der Nikkei schloss deutlich im Minus.
Makroökonomischer Überblick:
Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada. Die Arbeitslosenquote für September wird veröffentlicht. Analysten erwarten einen leichten Anstieg auf 7,2 %. Später folgt das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Oktober. Prognosen sehen einen Rückgang auf 54,6 Punkte nach 55,1 im Vormonat was ein Signal für eine weiter nachlassende Konsumlaune in den USA wäre.
Im Fokus:
Ferrari geriet am gestrigen Handelstag massiv unter Druck. Der Sportwagenbauer stellte für 2030 ein EBITDA von mindestens 3,6 Milliarden Euro in Aussicht was deutlich unter den Erwartungen vieler Investoren liegt. Die Prognose impliziert ein jährliches Wachstum von rund sechs Prozent und damit ein deutlich geringeres Tempo als in früheren Planungen. Anleger interpretierten dies als Hinweis auf eine nachlassende Dynamik und reagierten entsprechend zurückhaltend.
Auch Tesla steht im Rampenlicht allerdings aus regulatorischen Gründen. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA hat eine neue Untersuchung gegen das Fahrassistenzsystem Full Self-Driving eingeleitet. Im Fokus stehen 58 Vorfälle bei denen Fahrzeuge rote Ampeln missachteten oder in den Gegenverkehr gerieten. Die Behörde prüft nun ob die Software grundlegende Sicherheitsstandards verletzt. Die Aktie notiert vorbörslich mit leichten Abschlägen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN08P4
|4,23
|45,9023 USD
|10,26
|Open End
|Gold
|Bear
|UG9NEQ
|30,92
|4350,990403 USD
|10,91
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5WBB
|17,89
|22843,995775 Punkte
|13,74
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L8M
|4,98
|24156,068335 Punkte
|49,45
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9LEW
|2,58
|24396,587304 Punkte
|95,45
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Hermes International S.A.
|Call
|HD4JRE
|0,17
|2974,361472 EUR
|20,29
|17.06.2026
|Schneider Electric SE
|Call
|UG4EVY
|0,42
|320,00 EUR
|9,54
|18.03.2026
|RENK Group AG
|Call
|UG78VH
|1,01
|72,00 EUR
|4,88
|17.12.2025
|Deutsche Telekom AG
|Call
|HD1EQ2
|1,14
|30,00 EUR
|12,48
|17.12.2025
|LVMH SE
|Call
|UG9N6S
|0,51
|560,00 EUR
|6,3
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Ströer SE & Co. KGaA
|Long
|UG3X6M
|3,47
|27,105887 EUR
|Long
|Open End
|PayPal Holdings Inc.
|Long
|HD2RZE
|7,81
|50,514168 USD
|Long
|Open End
|BMW AG
|Long
|UG4YQJ
|17,10
|70,275013 EUR
|Long
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|8,07
|1269,635156 EUR
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|UG83P6
|1,99
|25595,029873 Punkte
|Short
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2025; 11:00 Uhr;
