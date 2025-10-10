© Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-BildfunkVolkswagen steigert weltweit die Auslieferungen um 1 Prozent, trotz Rückgängen in China und Nordamerika. BEV-Auslieferungen steigen um 42 Prozent, und der Konzern bleibt in Europa Marktführer.Die Volkswagen Group hat am 10. Oktober 2025 ihre Auslieferungszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Die weltweiten Auslieferungen stiegen um 1 Prozent auf 6,60 Millionen Fahrzeuge, verglichen mit 6,52 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei wurden deutliche Zuwächse in Südamerika (+15 Prozent), Westeuropa (+3 Prozent) sowie Zentral- und Osteuropa (+10 Prozent) verzeichnet, während China (-4 Prozent) und Nordamerika (-8 Prozent) erwartungsgemäß Rückgänge …Den vollständigen Artikel lesen ...
