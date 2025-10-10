Update Cannabis & Seltene Erden | Ferraris Absturz, Pepsis Erholung & Aixtron
|12:14
|Aixtron: Absturz einer Hoffnung!
|Aixtron gerät nach pessimistischen Analystenkommentaren und neuen Exportängsten unter Verkaufsdruck. Trotz Lichtblicken aus der Chipbranche bleibt die Unsicherheit für den Spezialmaschinenbauer hoch...
|11:54
|11:49
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 15,50 Euro
| HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe...
|11:31
|AIXTRON SE - Jetzt greife ich an, bevor es alle tun!
|11:31
|AIXTRON SE - Jetzt bricht der Turbo los!
|12:26
|Ferrari nach dem Absturz: "Attraktive Kaufgelegenheit"
|Ferrari hat am Donnerstag die Anleger enttäuscht. Mit den Mittelfristzielen hat CEO Benedetto Vigna die Erwartungen deutlich verfehlt. Ergebnis: Die Aktie fiel um rund 15 Prozent zurück.Ferrari blieb...
|11:54
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer...
|11:54
|11:19
|Elettrica: Ferraris Zukunft wird - ein bisschen - elektrisch
|11:10
|Ferrari-Aktie -14%: Droht jetzt das Porsche-Schicksal?
|Bislang schien Ferrari unberührt von der gewaltigen Herausforderungen europäischer Autobauer auf den internationalen Märkten. Doch am Donnerstag rauschte die Ferrari-Aktie um -14% in den Kurskeller....
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIXTRON SE
|13,490
|-4,97 %
|FERRARI NV
|361,20
|+1,38 %