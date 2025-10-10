Während viele an der Börse dem Bauchgefühl vertrauen, setzt der TSI Fonds auf klare Regeln - und überzeugt seit über einem Jahrzehnt mit überdurchschnittlicher Performance. Statt auf Gerüchte oder kurzfristige Stimmungen zu reagieren, folgt der Fonds einem festen Regelwerk, das Markttrends objektiv misst und konsequent nutzt.Das Herzstück bildet der Trend-Signal-Indikator (TSI) - ein eigens entwickelter Algorithmus auf Basis der Relativen Stärke nach Levy. Er bewertet, welche Aktien sich gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
