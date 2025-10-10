EQS-News: KFC Africa / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Geheimrezept von KFC wurde gelüftet - nämlich das Rezept, das die Welt wirklich braucht



JOHANNESBURG, Südafrika, den 8. Oktober 2025 2025/APO Group/ - Das große Geheimnis von KFC Africa ( http://KFC.co.za ) wurde gelüftet und nein, es handelt sich nicht um die Mischung von 11 Kräutern und Gewürzen, sondern um ein Rezept für die Hoffnung, dem Hungern von Kindern ein Ende zu setzen - das weltweit zum Teilen und Anpassen zu Ehren des Welternährungstags offengelegt wird. Durch diese Offenlegung, die gestern (am 7. Oktober) bei "The Biggest Hunger Hack" in Johannesburg erfolgte, hat KFC Africa erstmals die Formel für Add Hope offengelegt, seine vor 16 Jahren ins Leben gerufene Initiative, bei der es sich auch um das größte nichtstaatliche Ernährungsprogramm in Südafrika handelt. Was als Hackathon begann, wird jetzt eine weltweite Auswirkung haben. Während der letzten Woche haben 60 der klügsten jungen Köpfe des Landes gemeinsam mit der University of Johannesburg, das Add Hope-Rezept optimiert, um es noch wirksamer zu machen. Andra Nel, Head of Corporate Affairs von KFC Africa, erklärte, dass die Generation Z (Gen Z) in Afrika entscheidend ist, um dem Hunger ein Ende zu bereiten. "Sie verstehen genau, worum es geht, weil sie es am eigenen Leib oder in ihrer Umgebung erlebt haben. Außerdem verstehen sie Technologie, Gemeinschaft und das Denken im System besser als die meisten. Also gaben wir Ihnen unsere Formel und forderten sie heraus, diesen in neue Lösungen für noch mehr Hoffnung zu verwandeln." Nel erklärte, dass das Add Hope-Team total überwältigt von den Ideen war, die im Rahmen des Hackathons entwickelt wurden. "Diese Ideen und die Formel werden es einfacher für andere machen, das 'Rezept' zu prüfen, es weiterzugeben und anzupassen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, auf den Welternährungstag am 16. Oktober aufmerksam zu machen und die weltweite Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen." Biggest Hunger Hack Der Erfolg von Add Hope basiert auf der Kraft der Zusammenarbeit, beginnend mit den Kunden, die jeweils 2 Rand bei ihrem Besuch spenden, über den erheblichen eigenen Beitrag von KFC bis hin zu den Mahlzeiten, die landesweit für hilfsbedürftige Kinder in Tausenden von Ernährungszentren bereitgestellt werden. Im letzten Jahr wurde die Marke von 1 Milliarde Rand geknackt, wobei über 600 Millionen Rand von der Öffentlichkeit gespendet wurden und 400 Millionen von KFC kamen. "Wir wissen, dass Zusammenarbeit die einzige Möglichkeit ist, unsere Anstrengungen weiter auszubauen und den immer noch bestehenden großen Bedarf anzugehen. Aus diesem Grund haben wir führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Regierung und der Zivilgesellschaft eingeladen, sich uns bei 'The Biggest Hunger Hack' anzuschließen," erklärte Nel. "Wir hoffen, dass andere Organisationen unserer Aufforderung zur Zusammenarbeit mit uns nachkommen werden, um eine Vorgehensweise, die sich schon bewährt hat, weiter auszubauen. In Zusammenhang mit dieser Kampagne sind wir neue Partnerschaften mit Unternehmen wie (u.a.) McCormick, Digistics, Coca-Cola Beverages South Africa, Foodserv, Tiger Brands, CBH und Nature's Garden eingegangen, was uns einen neuen Schub geben wird." 'The Biggest Hunger Hack' wurde in der University of Johannesburg abgehalten. Der Vizekanzler, Professor Letlhokwa Mpedi, erklärte, dass die Universität begeistert von den Möglichkeit war, mit KFC bei einer Initiative zusammenzuarbeiten, bei der junge Leute ihr Know-how der Vierten Industriellen Revolution einsetzen, um Hunger bei Kindern zu bekämpfen. "Diese Zusammenarbeit ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie junge Innovatoren mit den Ausrüstung der Universität praktische, skalierbare Lösungen mit gesellschaftlichen Auswirkungen entwickeln können. Wir freuen uns darauf, den fühlbaren Unterschied zu sehen, den ihre Ideen bei der Bekämpfung des Hungers durch Innovationen machen werden." Armut ist ein ausschlaggebender Faktor Die Diskussionsteilnehmer bei 'The Biggest Hunger Hack' sprachen das Ausmaß der Hausforderung bei der Bekämpfung von Hunger bei Kindern an und legten dar, dass ein Ansatz auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die beste Option für eine nachhaltige Lösung darstellt. Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer von Gift of the Givers, erklärte: "Wenn man in ein Katastrophengebiet kommt, verlangen die Menschen als erstes nach Nahrung. Dann wird einem klar, dass dieser Hunger nicht erst seit zwei Stunden besteht, sondern schon seit mehreren Tagen." Laut Siya Leshabane von UN Women gehört Südafrika zu den 20 Ländern, die für 65 % der extremen Armut weltweit verantwortlich sind. "Hungrige Kinder können sich nur schwer konzentrieren und Informationen behalten. Eine schlechte Ernährung führt zur Ermüdung und den Kindern fällt es schwer, sich aus dieser Abwärtsspirale zu befreien." Luvuyo Sandi, SED Business and Fund Manager bei Kagiso Trust, fügte hinzu, dass Hunger kein isoliertes Problem ist. "Der Grund dafür, dass das Kind hungrig ist, hängt mit Problemen beim Einkommen der Haushalte zusammen und dies ist wiederum häufig auf Arbeitslosigkeit oder die Unmöglichkeit, eine Arbeit auszuüben, zurückzuführen." Dr. Marc Aguirre, Country Director bei HOPE worldwide, beschrieb den Hunger von Kindern als nationale Entwicklungskrise. "Wir wissen, dass unser Bruttoinlandprodukt dadurch um ca. 10 % beeinträchtigt wird. Dieser Missstand kostet unser Land Milliarden von Rands. Daher müssen wir die Bekämpfung des Hungers von Kindern als Investition in die Zukunft ansehen." Gen Z-Lösung Nel teilte mit, dass die Ideen der Hackathon-Teams in den nächsten Monaten getestet werden und ein gemeinsamer, durch Unternehmen geführter Vorschlag für die Nationale Konvention Anfang 2026 erstellt wird - eine Gen Z-Lösung für den Hunger von Kindern durch KFC Africa. Eine potenzielle Anschubfinanzierung von bis zu 1 Million Rand könnte für die Entwicklung der ausgewählten Lösung bereitgestellt werden. "Dies ist das erste Mal, dass ein großes südafrikanisches Unternehmen ein erfolgreiches Modell mit gesellschaftlichen Auswirkungen offengelegt hat. Dies könnte die Art und Weise, wie Unternehmen gesellschaftliche Probleme angehen, revolutionieren," erklärte sie. "Wir ernähren nicht mehr nur Kinder, sondern unterstützen eine Bewegung, die das Potenzial besitzt, den Hunger von Kindern in den Ländern dauerhaft zu beenden. Dies ist das Geheimrezept, das die Welt wirklich braucht." KFC ist seit 1971, als das erste Restaurant in Johannesburg eröffnet wurde, ein Teil von Afrika. Heute ist es mit über 1.400 Restaurants in 22 Ländern südlich der Sahara die führende Schnellrestaurantmarke des Kontinents und Heimat des von Millionen geliebten Original Recipe®-Brathähnchens. Bei KFC Africa stillen wir nicht nur den Hunger - wir bilden Potenzial. Jede servierte Mahlzeit dient einem höheren Zweck: einen Platz am Tisch für alle bereitzustellen und sicherzustellen, dass das Potenzial nicht nur sichtbar ist, sondern auch gefördert wird. Dieses Engagement schlägt sich in Initiativen nieder, die einen spürbaren Unterschied ausmachen. Unsere Streetwise Academy, die über eine Akkreditierung von Services SETA verfügt, vermittelt unseren Teammitgliedern die notwendigen Fähigkeiten, um sich in Führungspositionen im Kundenkontakt, in der Personalabteilung und im Betrieb zu beweisen. So erzielen wir eine hohe Mitarbeiterbindung und eine Beförderungsquote von 75%. Dies zeigt, was Investitionen in Mitarbeiter bewirken können. Unser Add Hope-Programm liefert mehr als 30 Millionen Mahlzeiten im Jahr an hilfsbedürftige Kinder, während Mini Cricket, das größte südafrikanische Basis-Sportprogramm, mehr als 120.000 junge Spieler erreicht, die von 13.000 Trainern angeleitet werden. Über Lebensmittel hinaus tragen Initiativen wie die Ikusasa Lethu-Stipendien und Förderungsprogramme für Jugendliche in verschiedenen afrikanischen Ländern dazu bei, Chancen für Bildung, eine Lebensgrundlage und eine aussichtsreichere Zukunft zu schaffen. KFC Africa ist stolz, mit über 40.000 Teammitgliedern, die unser Unternehmen ausmachen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wir fördern Karrieren, Gleichheit und Integrität, während wir täglich den Hunger von Millionen stillen. Durch die Förderung von Einzelpersonen werden Familien gestärkt, können Gemeinschaften wachsen und Nationen sich wandeln. Auf diese unbestreitbaren Auswirkungen sind wir stolz. Über KFC Add Hope:

Bei Add Hope geht es nicht nur um das Spenden von Wechselgeld, sondern um echte Veränderungen. Jedes Mal, wenn Sie bei der Bezahlung Ihrer KFC-Mahlzeit nur 2 Rand hinzufügen, helfen Sie einem Kind in Südafrika, die nahrhaften Lebensmittel zu erhalten, die es benötigt, um zu lernen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Und das Beste: KFC hat in den letzten 16 Jahren über 400 Mio. Rand gespendet. Seit 2009 haben wir zusammen über 1,2 Milliarden Rand gesammelt und mehr als 30 Millionen Mahlzeiten pro Jahr über Tausende Ernährungszentren und gemeinnützige Organisationen bereitgestellt. Das ergibt Millionen von Kindern mit der Energie, zur Schule zu kommen, sich zu konzentrieren, zu spielen und große Träume zu haben. Aber bei Add Hope geht es nicht nur um volle Mägen. Das Programm öffnet auch Türen. Es gibt Kindern die Chance zum Spielen durch die Mini Cricket-Initiative, bietet Schulstipendien über das Ikusasa Lethu-Programm und verbessert Zukunftschancen durch die Streetwise Academy. Add Hope ist eine der einflussreichsten südafrikanischen Initiativen mit sozialer Ausrichtung. Denn es geht nicht nur um Lebensmittel. Es geht darum, Potenzial aufzubauen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://AddHope.co.za.



