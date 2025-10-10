Andre Schwämmlein ist Chef von Flix, einem der erfolgreichsten deutschen Jungunternehmen dieses Jahrhunderts. Bisher vor allem mit Bussen unterwegs, investiert er jetzt Milliarden in eigene Züge. Seine Ansage: immer günstiger sein als die Staatsbahn. Damit wirbelt Flixtrain die Ticketpreise durcheinander. Herr Schwämmlein, Sie investieren massiv in Flixtrain. Warum jetzt dieser Fokus auf die Schiene? Ist das wirklich ein Geschäft, das sich rechnet - oder eher ein strategisches Signal an die Bahn? - Andre Schwämmlein: Fernzüge sind generell ein sehr gutes Produkt. Die Menschen wollen Zug fahren. Zumindest wenn der Preis und die Pünktlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...