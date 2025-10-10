© Foto: Peter Kneffel/dpaBeim Innovation Media Day des Halbleiterkonzerns präsentiert Infineon, in welchen Zukunftsbranchen die Münchener bald Gas geben wollen. Analysten entdecken dabei verborgene Schätze.Infineon Technologies setzt sich zunehmend als Vorreiter in zukunftsträchtigen Technologiebereichen wie der Quantencomputing-Entwicklung und der Halbleiterproduktion für künstliche Intelligenz (KI) und humanoide Roboter durch. So ist der DAX-Konzern der einzige industrielle Anbieter von Trapped-Ion-Technologien, einer Schlüsselinnovation im Quantencomputing. Das Unternehmen hat seit 2017 in diese Technologie investiert und arbeitet eng mit führenden Unternehmen wie Quantinium und IonQ zusammen. In Zukunft könnte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE