Datum der Anmeldung:
08.10.2025
Aktenzeichen:
B4-84/25
Unternehmen:
AGRAVIS Futtermittel GmbH, Münster und Denkavit Futtermittel GmbH, Warendorf; Gründung eines Vertriebs-Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Milchpulverbasierte Ersatzfuttermittel für Kälber
