Datum der Anmeldung:
08.10.2025
Aktenzeichen:
B11-69/25
Unternehmen:
Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, München; Anteils- und Kontrollerwerb an und über die duagon Holding AG, Dietikon (CHE)
Produktmärkte:
Elektronik für Anwendungen im Bahnsektor, bahnspezifische Kommunikations- und Steuerungslösungen
