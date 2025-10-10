Der Verkauf der NÜRNBERGER steht anscheinend kurz bevor. Laut Medienberichten soll die Due-Diligence-Prüfung vonseiten der Vienna Insurance Group (VIG) abgeschlossen sein, bereits in den nächsten Tagen könnte die VIG den Aktionären ein Angebot vorlegen. Manchen soll der angedachte Preis nicht hoch genug sein. Im August kam der Paukenschlag aus Franken: Nach dem verlustreichen Jahr 2024 befindet sich die NÜRNBERGER in Verhandlungen mit der Vienna Insurance Group (VIG) über eine "strategische Zusammenarbeit". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
