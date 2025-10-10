Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto ist offizieller Partner der vom Radsport-Weltverband Union Cycliste Internationale (UCI) organisierten Bolero UCI Gravel-Weltmeisterschaften für Frauen und Männer› Škoda stellt den Organisatoren sieben Elektrofahrzeuge für die Veranstaltung zur Verfügung, die vom 11. bis 12. Oktober in den Niederlanden stattfindet› Aufbauend auf dem langjährigen Engagement für den Radsport wird die Partnerschaft die Bekanntheit der Marke Škoda bei einem erwarteten Millionenpublikum weltweit steigernŠkoda Auto ist zum ersten Mal offizieller Partner der Bolero UCI Gravel-Weltmeisterschaften. Die Veranstaltung findet bereits zum vierten Mal statt und wird am kommenden Wochenende in der niederländischen Provinz Limburg ausgetragen. Die Weltmeisterschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie die professionelle Elite der Männer und Frauen mit passionierten Amateurfahrern zusammenbringen, die kurz nach den Profis auf die gleiche Strecke gehen. Škoda stellt den Organisatoren sieben Elektrofahrzeuge zur Verfügung, darunter fünf vollelektrische Enyaq. Der vollelektrische Elroq wird am Streckenrand präsentiert. Besucher können sich auf ein umfassendes Programm freuen, darunter das beliebte mobile Café in einem Elroq. Im Einklang mit seinem langjährigen Engagement für den Radsport unterstreicht Škoda durch die Partnerschaft mit der UCI das Ziel, die führende Marke für aktive und funktionsorientierte Kunden in seiner europäischen Heimat und in den am schnellsten wachsenden internationalen Märkten zu sein.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Fahrräder markierten vor 130 Jahren den Beginn von Škoda Auto. Seitdem hat das Unternehmen einen langen Weg der Innovation und des Wandels zurückgelegt - und das Gleiche gilt für den Radsport. Der Aufstieg des Gravel-Radsports, der Straßenrennen mit Offroad-Abenteuern verbindet, ist ein gutes Beispiel dafür. Wir sind stolz darauf, diese spannende Disziplin zu unterstützen und unser Engagement für nachhaltige Mobilität durch die Bereitstellung einer elektrifizierten Flotte unter Beweis zu stellen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, noch mehr mit Menschen in Kontakt zu treten, die gerne täglich Neues ausprobieren wollen und einen aktiven Lebensstil pflegen."Bolero UCI Gravel-Weltmeisterschaften 2025 bringen Profis und Amateure zusammenGravel ist eine der am schnellsten wachsenden Radsportdisziplinen und kombiniert Elemente des Straßenradsports und Mountainbikens. Bei der vierten WM-Ausgabe in diesem Jahr treten führende Fahrer auf einer anspruchsvollen Strecke durch die Naturlandschaft der Provinz Limburg rund um Beek und Maastricht gegeneinander an. Neben dem Reiz des Rennfahrens in der Natur bringt dieses Format die professionelle Elite der Männer und Frauen mit begeisterten Amateuren zusammen, die kurz nach den Profis starten und in ihren Altersklassen den gleichen Kurs absolvieren.Eine anspruchsvolle Strecke, die Fahrer und Technik auf die Probe stelltDie Organisatoren haben eine abwechslungsreiche Strecke vorbereitet: Am Samstag legen die Frauen 131 Kilometer zurück, die Männer am Sonntag 180 Kilometer. Die Strecke umfasst vier Anstiege zwischen 500 und 1.500 Metern Länge mit mehreren steilen Rampen. Der schwierigste Abschnitt kommt kurz vor dem Ziel, wo die Fahrer mehr als einen Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 8 Prozent bewältigen müssen, größtenteils auf Schotter. Die amtierenden UCI Gravel-Weltmeister sind Mathieu van der Poel (NED) und seine Landsfrau Marianne Vos (NED).Škoda interagiert mit Fans vor Ort und am BildschirmŠkoda Auto stellt den Veranstaltern sieben Elektrofahrzeuge zur Verfügung, darunter fünf vollelektrische Enyaq. Der ebenfalls vollelektrische Elroq wird an der Rennstrecke präsentiert. Die Besucher können sich auf ein umfangreiches Programm mit Giveaways und Fan-Aktivitäten an zwei Škoda Ständen neben Start und Ziel freuen. Es gibt Wettbewerbe und Spiele sowie ein mobiles Café in einem Elroq, in dem Škodas eigener nachhaltiger 'Curiosity Fuel'-Kaffee serviert wird. Vor Ort werden Tausende von Fans erwartet, und Millionen von Zuschauern werden die Ereignisse per Live-Übertragung verfolgen.Das langjährige Engagement von Škoda Auto für den RadsportIn diesem Frühjahr gab Škoda bekannt, für die nächsten zwei Saisons als Partner von zwei UCI Flaggschiff-Veranstaltungen zu fungieren: den Mountainbike-Weltmeisterschaften und den Bolero UCI Gravel-Weltmeisterschaften. Damit baut der tschechische Automobilhersteller sein bereits umfangreiches Engagement für den Radsport aus, das in seiner reichen Tradition verwurzelt ist. Die Gründer des Unternehmens, Václav Laurin und Václav Klement, starteten 1895 in Mladá Boleslav mit der Fertigung von Fahrrädern. Der Radsport ist einer der Hauptpfeiler der Sponsoring-Aktivitäten von Škoda Auto, darunter auch weltbekannte Rennen. Zu den wichtigsten zählen die Etappenrennen Tour de France und Vuelta a España. Darüber hinaus hat das Unternehmen im vergangenen Jahr seine Partnerschaft mit dem Veranstalter A.S.O. bis 2028 verlängert.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6135185