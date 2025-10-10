EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf

Aufhebung des Kaufvertrags zum Erwerb von Teilen der VAMED-Gruppe - Weiterführung von Verhandlungen zum Erwerb der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG



10.10.2025

Aufhebung des Kaufvertrags der Beteiligungsgesellschaft von STRABAG/PORR

Verhandlungen zu einem Erwerb der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG

Der ursprünglich durch eine Beteiligungsgesellschaft von STRABAG/PORR abgeschlossene Kaufvertrag über die VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (VKMB), die VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (VSG) mit dem österreichischen Projektentwicklungsgeschäft sowie österreichische Thermenbeteiligungen der VAMED-Gruppe wurde heute aufgehoben, da die Umsetzung nicht in der vorgesehenen Weise erfolgen konnte. PORR AG beabsichtigt die Übernahme der VSG und der dazu gehörigen Thermenbeteiligungen separat.



STRABAG SE verhandelt einen Erwerb der VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (VKMB) mit den Geschäftsbereichen der AKH Wien technische Betriebsführung und den Bauprojekten des AKH Wien. Verkäuferin ist die VIACAMA AG (vormals VAMED Aktiengesellschaft), eine Konzerngesellschaft der deutschen Fresenius SE & Co. KGaA. Auch mit dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) finden diesbezüglich konstruktive Gespräche statt.



Ein möglicher Erwerb der VKMB durch STRABAG erfordert weitere Prüfungen sowie Einigung über die Transaktionsbedingungen und in der Folge regulatorische Freigaben unter anderem der zuständigen Wettbewerbsbehörden.



