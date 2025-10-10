London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am US-Anleihemarkt haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert - im Shutdown werden weniger Wirtschaftsdaten veröffentlicht, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Bei Treffen mit politischen Entscheidungsträgern in Washington DC in dieser Woche scheine jedoch alles wie gewohnt zu laufen, und es herrsche das Gefühl, dass vieles, was derzeit zu beobachten sei, weitgehend Show sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
