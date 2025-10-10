Kia testet derzeit anhand eines EV3 ein neues Batterie-Monitoring, das bis auf Zellebene reicht und Daten in einen digitalen Batteriepass einspeist. Damit verfolgt der Hersteller dasselbe Ziel wie die EU-Kommission und möchte mehr Transparenz über den Akku-Zustand schaffen. Und das über die gesamte Lebensdauer hinweg. Die EU-Kommission möchte ab 2027 mit einem digitalen Batteriepass über den gesamten Lebenszyklus hinweg mehr Transparenz über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net