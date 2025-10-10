Mainz (ots) -In der "Terra X"-Reihe "Welten-Saga" stellt Historiker Sir Christopher Clark zahlreiche von der UNESCO gelistete Schätze der Menschheit rund um den Globus vor. Diesmal führen ihn seine Reisen nach China und Indonesien. Verantwortlich für Buch und Regie zeichnet Gero von Boehm. "Die Schätze Chinas" ist ab Mittwoch, 15. Oktober 2025, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar, die Folge "Die Schätze Indonesiens" ab Mittwoch, 22. Oktober 2025. Im ZDF sind die Sendungen sonntags, 19. und 26. Oktober 2025, 19.30 Uhr zu sehen.Zwischen uralter Weisheit und moderner Dynamik: "Die Schätze Chinas"Der Ursprung des Kung-Fu im Shaolin-Tempel, eine ganze Armee aus Ton und verbotene Paläste: Das kulturelle Erbe und die atemberaubenden Landschaften Chinas faszinieren Sir Christopher Clark ebenso wie Begegnungen mit Tee-Bauern und die Besonderheiten der traditionellen chinesischen Medizin. Der Historiker zeigt ein China, das gleichermaßen von Tradition und Moderne geprägt ist. Einen ersten Eindruck in die chinesische Seele geben die nebelverhangenen Gipfel Huangshans, die als Inbegriff der perfekten Landschaft und Poesie gelten. Mönch und Kung-Fu-Master Yan Chan bringt Christopher Clark die Kampfkunst des Shaolin-Klosters nahe: Im uralten Pagodenwald darf er sich selbst in Kung-Fu üben und die selten gefilmte Laufmeditation der Mönche dokumentieren - ein ganz besonderes Ritual für Körper und Geist.Zwischen Naturgewalt und spiritueller Tiefe: "Die Schätze Indonesiens"Feuerspeiende Vulkane, wilde Natur und feierliche Rituale: Christopher Clark zeigt in Indonesien die großen Weltkulturerbestätten des Inselstaates zwischen Moderne und Tradition. Eine fast paradiesische Inselwelt, die der ständigen Bedrohung durch Vulkane, Erdbeben und Tsunamis ausgesetzt ist. Von der uralten Geschichte des Landes zeugt der buddhistische Tempel von Borobudur ebenso wie die Hindu-Tempel von Prambanan, Moscheen und koloniale Bauten. Der Historiker erforscht den Regenwald, entdeckt auf Bali das jahrhundertealte Subak-Bewässerungssystem und die rituell geprägte Lebensweise der Inselbewohner. Indonesiens religiöse Vielfalt fasziniert Christopher Clark: Islam, Hinduismus und Ahnenkult verschmelzen zu einem harmonischen Miteinander. Das traditionelle Schattentheater Wayang Kulit wird zum Symbol dieser kulturellen Tiefe. Christopher Clark zeigt ein Indonesien, das seine Vergangenheit bewahrt und zugleich den Herausforderungen der Gegenwart trotzt."Terra X: Welten-Saga" wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Terra X: Welten-Saga III" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-welten-saga-iii)- "Terra X: Welten-Saga III" (https://www.zdf.de/dokus/welten-saga-mit-christopher-clark-100) im ZDF-StreamingPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6135288