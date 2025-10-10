Der Bitcoin hat jüngst ein Rekordhoch von 126.219 Dollar markiert. Seither schwächelt die Kryptowährung jedoch etwas. Allerdings dürfte die aktuelle Konsolidierung den langfristigen Siegeszug der Kryptowährungen kaum aufhalten: Eine Studie des Finanzdienstleisters State Street kommt zu dem Schluss, dass das Krypto-Exposure in den kommenden Jahren deutlich zunehmen dürfte.State Street zählt mit einem Verwahrvolumen von mehr als 45 Billionen Dollar neben der Bank auf New York Mellon und JPMorgan zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
