Trotz aktueller Rücksetzer bleibt der Kryptomarkt stabil, getragen von ETF-Zuflüssen und anhaltender Optimismusstimmung unter Anlegern.Der globale Kryptomarkt notiert schwächer vorm Wochenende. Nach einer Serie neuer Rekordstände haben Gewinnmitnahmen, ein stärker werdender US-Dollar und Unsicherheiten rund um die US-Geldpolitik die Risikobereitschaft der Anleger spürbar gedämpft. Dennoch signalisiert die Kapitalzufuhr in Bitcoin-ETFs, dass institutionelle Investoren die aktuelle Schwäche eher als Gelegenheit denn als Gefahr betrachten. Analysten werten den Rückgang deshalb bisher als gesunde Verschnaufpause innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Bitcoin unter 122.000 US-Dollar Bitcoin, …Den vollständigen Artikel lesen ...
