Beazley schafft die Position des Regional Manager Property neu und besetzt sie mit Natascha Fuchs. Der Schritt ist Teil der Erweiterung des Bereichs Sachversicherung, den Fuchs nun im deutschsprachigen Raum aufbauen soll. Beazley, Anbieter für Spezialversicherungen, erweitert den Bereich Sachversicherung in Deutschland und will damit seinen Wachstumskurs in Europa unterstreichen. Für die neu geschaffene Position des Regional Manager Property wurde Natascha Fuchs gewählt. Der Spezialversicherer diversifiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
