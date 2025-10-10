Die ALBIS Leasing AG hat in den ersten neun Monaten 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Das Neugeschäftsvolumen stieg leicht um 2 % auf 81,4 Mio. Euro (9M 2024: 80,1 Mio. Euro). Besonders positiv entwickelte sich die Profitabilität: Die absolute Neugeschäftsmarge erhöhte sich um 7 % auf 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro), die prozentuale Marge verbesserte sich auf 18,8 % (Vorjahr: 17,9 %). Solide Entwicklung im Kerngeschäft - erwarteter Rückgang im E-Bike-Segment Im dritten Quartal 2025 erreichte das Neugeschäftsvolumen 27,1 Mio. Euro (Q3 2024: 28,6 Mio. Euro). Während das Kernsegment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
