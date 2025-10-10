Wien (www.fondscheck.de) - Auf der größten Immobilienmesse im deutschsprachigen Raum, der Expo Real in München, hat sich heuer nach drei Jahren Tristesse wieder etwas Optimismus breitgemacht, so die Experten von "FONDS professionell".Davon könnten auch die Zeichner von offenen Immobilienfonds eine Portion gut vertragen. Denn viele Anleger würden sich weiter abwenden, wie die Statistik zeige: Laut VÖIG sei das Volumen der Immobilienfonds von Januar bis August 2025 um 660,5 Millionen Euro auf nun etwas weniger als 7,1 Milliarden Euro geschrumpft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
