Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Berenberg Bank will auch durch Übernahmen von Vermögensverwaltern ihr Wealth Management ausbauen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Institut im Februar 2025 angekündigt. "Wir haben bereits viele vielversprechende Kontakte geknüpft", sage nun Klaus Naeve, Leiter Wealth und Asset Management bei Berenberg, zu FONDS professionell. Das Institut habe bereits "eine Handvoll Gespräche geführt" sowie noch anstehen. "Es muss sich zeigen, wie sich diese entwickeln." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
