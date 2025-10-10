Die EZB hat in diesem Jahr die Leitzinsen bereits um 100 Basispunkte gesenkt, während in den USA bislang eine Zinsreduktion um lediglich 25 Basispunkte erfolgte. Weil weitere Zinssenkungen als wahrscheinlich gelten, könnten die Zinsen für Festgelder demnächst sinken. Deutsche Sparer erleben derzeit eine Phase zunehmender Dynamik bei den Festgeldkonditionen, die eng mit den geldpolitischen Erwartungen an die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE