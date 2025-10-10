Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.10.2025 15:15 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
M O N T A G, 13. Oktober 2025 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September 
  08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September 
*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- 
     und Währungsausschuss des EP 
  20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, 
     Georgieva, bei CSO Townhall 
  20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth 
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q 
 
***   - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q 
***   - CN/Außenhandel September 
    - US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und 
     Zentralbankgouverneure der G20 
    - KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.