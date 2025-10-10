FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3LXF7
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3N9H3
AB/FROM ONWARDS 10.10.2025
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3LXF7
O.End Part.Z25(26/unl.) Index DE000VH3N9H3
AB/FROM ONWARDS 10.10.2025
© 2025 Xetra Newsboard