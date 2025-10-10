kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. Alle Dispositionen für diese Woche haben wir jetzt in der heutigen Ausgabe von Stop & Go kompakt zusammengefasst.Unsere Empfehlungsliste umfasst derzeit 42 Positionen. In dieser Woche gab es zwei Updates, zwei Kaufempfehlungen und es wurde diverse Kursziele angepasst. Außerdem wurden ein Marktkommentar und eine ausführliche Analyse zu Gold veröffentlicht. Dabei ging es unter anderem um die Aktie von Merck, Kingspan, Baidu, Nebius, CATL und Tecnicas Reunidas. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe von Stop & Go.Am Montag gab es zwei Updates in unserer Rubrik News: Der Dax-Titel Merck hat wohl seinen Boden gefunden und peilt jetzt eine Trendwende an. Der irische Dämmstoffhersteller Kingspan plant den Börsengang einer Konzerntochter, die Dämmungen für Rechenzentren herstellt.